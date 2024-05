Gudmundsson al Napoli - ultim’ora | la notizia è pazzesca!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ilpensa al mercato estivo, nonostante non sia ancora calato il sipario sulla stagione. Il club di De Laurentiis ha mosso i primi passi concreti per il talento islandese del Genoa. Manca una sola partita al termine della stagione, che si avvia verso la sua naturale conclusione, ed in casasi programma già la prossima annata. La società, dopo aver salutato il d.s. Mauro Meluso, per far posto al promettente Giovanni Manna, deve ora mettere mano alla rosa per rilanciare il progetto azzurro, ridimensionatosi drasticamente durante il corso dell’annata disastrosa disputata dagli ex campioni d’Italia. Il calciomercato estivo è alle porte, e il presidente Aurelio De Laurentiis ha iniziato a sondare concretamente i terreni che portano a Genova, sponda rossoblù. Il talento Albert, che con la maglia del grifone si è consacrato anche in Serie A, piace tanto alla dirigenza partenopea, e nell’, in tal senso, è arrivata una conferma importante.