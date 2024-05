Guanzate - l’associazione Un sorriso in più cerca nuovi volontari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024)(Como), 22 maggio 2024 -“Unin più”per la Geriatria ospedaliera del Sant’Anna, dove è presente dal 2017. In occasione del suo ventesimo compleanno, il sodalizio divuole crescere ancora eper il progetto “Sorrisi in corsia”. Nel reparto di Geriatria, per un paio d’ore al giorno, sono infatti presenti duedelche incontrano, stanza per stanza, gli anziani pazienti ricoverati. “I nostrisono competenti e preparati - spiega Laura Bricola, coordinatrice di “Unin più” - e donano ai pazienti qualcosa di preziosissimo nella nostra epoca frenetica: il loro tempo. Con il loro delicato approccio donano una chi si trova in un momento di fragilità, ascoltano storie e scoprono persone meravigliose. Siamo alla ridiche donino, in base alle proprie possibilità, un paio d’ore a settimana del loro tempo.