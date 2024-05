Gruppo San Donato - siglata intesa per assistenza medica in Algeria; in programma anche un hub di formazione per il continente

Lo sport per annullare le barriere. Al via a San Donato ‘Le olimpiadi dell’inclusione’ - Lo sport per annullare le barriere. Al via a San donato ‘Le olimpiadi dell’inclusione’ - Duemila atleti, 50 discipline diverse, più di 80 associazioni coinvolte. Sono i numeri eccezionali dell’evento sportivo e sociale che, per tre giorni, farà del comune di San donato di Lecce la capital ... portalecce

Sesta edizione per ''Lo Sport di Tutti - Le Olimpiadi dell’Inclusione'' a San Donato - Sesta edizione per ''Lo Sport di Tutti - Le Olimpiadi dell’Inclusione'' a San donato - Presentata a Palazzo Adorno la manifestazione che si svolgerà dal 31 maggio al 2 giugno per far conoscere, a partire dai più piccoli, il mondo dello sport paralimpico. leccesette

La Guardia di Finanza al Policlinico. Nuova donazione di sangue di gruppo - La Guardia di Finanza al Policlinico. Nuova donazione di sangue di gruppo - Generosità da parte dei militari della Guardia di Finanza di Siena, che si sono recati in gruppo per la donazione periodica di sangue al Centro Emotrasfusionale delle Scotte. Nell’occasione, il Comand ... lanazione