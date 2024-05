Grottaglie - presentata la collettiva d’arte Sorella Acqua

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

L'Associazione Artistico Culturale Utòpia, con il coordinamento della Direttrice Artistica Gabriella Rodia, presenta la" dal 26 maggio al 2 giugno 2024 . Alla rassegna prenderanno parte numerosi Artisti tra cui: Ernesto Gennaro Solferino, Pinuccio Marinosci, Antonio Caramia, Anna Sturino, Angelo Monte, Gabriella Rodia, David Davidesign, Maria Giovanna Campagnolo, Lucia Pelagi, Tina Quaranta, Iole Argentina, Vincenzo Russo, Anna Giulia Caprio, Mary Sgobba, Roberto Schiavoni, Daniela Bellanova, Arcangela Valente, Vito Leone, Annibale Pace, Maria Arces, Giovanni Cinieri, Maria Teresa Menna. "Si tratta di una mostra che raccoglie interpretazioni dedicate all'elemento fondamentale della natura.elemento naturale indispensabile alla nascita della vita.che non aspetta mai, che cambia misura, che corre in sentieri segreti, proponendo segni e disegni per riflettere sul mondo.