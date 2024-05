Grifo - i prestiti se ne vanno Quasi tutti promossi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Sei con la valigia per rientrare nei club che ne detengono il cartellino. In quattro se nevia da Perugiaa pieni voti. Si tratta del portiere Marius Adamonis che rientra alla Lazio dopo una stagione sicuramente positiva. Un altro che ha convinto è sicuramente Francesco Mezzoni: il difensore ha saputo interpretarei ruoli che ha ricorpeto in questa stagione, sia sulla fascia destra che arretrato in difesa come centrale di destra. Mezzoni tornerà al Napoli, potrebbe anche avere una chance in serie B. Capitoli a parte meritano Iannoni e Paz, entrambi lasciano Pian di Massiano dopo due stagioni positive. Per l’esterno del Sassuolo si spalancano le porte della serie B. Con la retrocessione del club emiliano, Paz, dopo un campionato di C di livello, avrà un posto nel suo club. Finisce dopo 18 mesi, di grande intensità, il prestito di Edoardo Iannoni ma il Perugia farà valere il diritto di riscatto.