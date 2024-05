Grassani | Nel 2023 la Serie A ha versato agli agenti dei calciatori 220 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’avvocato Mattia, è intervenuto, dopo il presidente De Laurentiis, in Senato per discutere dei problemi del calcio italiano, in particolare sui decreti che regolano le attività deglidi calcio: “La senatrice ha offerta una interpretazione del decreto legislativo 36 del 2021 assolutamente centrata. E’ un decreto che è servito a portare in emersione lavoro nero, finto volontariato ecc. C’è però un problema, questo decreto oggi, nella attuazione è in grado di destabilizzare comparti del movimento sportivo allagragtissimo. Perchè è stato abolito il vincolo, quindi dall’entrata in vigore del decreto ad oggi per ogni stagione sportiva, tutti i tesserati non professionisti, del settore giovanile, di società professionistiche o dilettantisiche da 14 anni in su, cessano di avere il vincolo con il club. E il combinato disposto con il dispositivo del decreto 37 ha liberalizzato l’attività dell’agente.