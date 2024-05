Grandine improvvisa sui campi di grano ad Altamura | danni Coldiretti Puglia

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Di seguito un comunicato diffuso da: Con il grande caldo e la siccità che hanno arso la terra mandando in shock idrico le coltivazioni, arriva una tempesta disuimettendo a rischio le produzioni stagionali dalle ciliegie al, con l’anomalia climatica determinata da una temperatura superiore addirittura di 2,01 gradi rispetto alla media e l’assenza di piogge. E’ quanto afferma la, in riferimento alla grandinata che ha colpito idiadin provincia di Bari, con le spighe allettate sotto il peso del ghiaccio, ma larischia di essere il colpo di grazia sulle ciliegie della pregiata varietà ‘Ferrovia’, la cui produzione risulta già drasticamente ridotta. La– sottolinea la– è l’evento climatico avverso più temuto dall’agricoltura in questa fase stagionale per iirreversibili che provoca alle coltivazioni in campo, perché colpisce i frutti in modo da provocarne la caduta o danneggiandoli in modo tale da impedirne la crescita o lasciando deformazioni tali da renderli non adatti alla commercializzazione.

