Grandine e temporali in tutto il nord Italia | video

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il maltempo non accenna a lasciare ilin questa primavera anomala. Pomeriggio dal Piemonte alla Romagnaconhanno colpitoil. Questoè stato girato in veneto, a Conegliano, dove le strade sono state allagate dalla pioggia ed imbiancate dalle violenti grandinate.

Maltempo, forti temporali e allagamenti: auto bloccata nel sottopasso a Martignacco - Maltempo, forti temporali e allagamenti: auto bloccata nel sottopasso a Martignacco - Scantinati allagati, auto bloccate e una violenta grandinata che ha interessato il comune di Campoformido ... ha colpito il Friuli (la zona a nord di Udine) e il Pordenonese ha causato danni e disagi ... messaggeroveneto.gelocal

IL VIDEO. Violenta grandinata e la strada si trasforma in un fiume di ghiaccio e acqua - IL VIDEO. Violenta grandinata e la strada si trasforma in un fiume di ghiaccio e acqua - Il maltempo continua a sferzare il nord-Est e se in Trentino è stata emessa una nuova allerta gialla fino alle 24 di giovedì in Veneto continuano ad esserci nubifragi e disagi. Qui siamo a San ... ildolomiti

Grandinate sulla zona Sud del Torinese, ingenti danni alle colture - Grandinate sulla zona Sud del Torinese, ingenti danni alle colture - Il grano ha ormai la spiga formata che deve essere ancora fecondata dall’impollinazione e il fusto già alto: la tempesta di vento, la grandine e il forte peso di acqua alletta le piante che poi ... torinoggi