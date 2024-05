Grandinate e temporali in tutto il Nord

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 22 maggio 2024) 21.45 Fortisi sono abbattute nel pomeriggio in Piemonte e in Lombardia provocando notevoli danni all'agricoltura e disagi sul sistema viario. Nel Torinese sono state colpite Moncalieri e il raccordo che porta all'autostrada Torino-Piacenza. Fra le colture maggiormente danneggiate in Piemonte il grano che in questi giorni è in fase di fioritura. Colpite anche le colline dell'Oltrepò Pavese. Il Centro operativo comunale della Protezione civile è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici.