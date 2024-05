' Grandi Rischi confermerà allerta gialla Campi Flegrei'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) "Non ho letto la relazione della commissioneche si è riunita sui, ma credo chel'. Non so se ci sono stati pareri divergenti, non lo escludo". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, al termine del vertice interministeriale sull'attività sismica. "Approveremo una norma per vietare nuove costruzioni nella zona del bradisismo dei", ha detto il ministro per la Protezione civile.