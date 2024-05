Grande Fratello - ecco chi varcherà la porta rossa | la segnalazione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Voci sul nuovodi Alfonso Signorini: spuntano i primi papabili concorrenti per il reality Alfonso Signorini ha annunciato nelle scorse che ore il nuovoripartirà sotto il suo segno. Il conduttore, intervenuto sui social in un post, ha spinto gli aspiranti concorrenti a presentare le candidature in vista del nuovo. E immediatamente Deianira Marzano con Amedeo Venza hanno iniziato a scavare, provando a capire chi potranno essere i primi concorrenti della nuova edizione del programma di Canale Cinque. Intervenuta in una storia Instagram, l’esperta di gossip ha rotto il silenzio, reputando una storia di Venza avanzando due profili come possibili nuovi gieffini nell’edizione in partenza in autunno, come al solito su Canale Cinque. “Mentre Alfonso invita tutti a scrivergli in Direct per proporsi come concorrente, stanno già contattando alcuni volti più o meno noti come ad esempio uno chef molto conosciuto e una soubrette tv” ha scritto Venza con Deianira che ha invece fornito un ulteriore indizio.