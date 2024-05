Gran Galà di Tana libera tutte e tutti | una serata di danza e parole per l’inclusione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Sabato 25 maggio 2024, alle ore 20:45, Piazza Garibaldi a Castelfranco Emilia si trasformerà in unde palcoscenico per ilfinale del progetto “”. Un evento che celebra la conclusione di un’iniziativa innovativa rivolta ai bambini delle scuole primarie locali, con l’obiettivo di promuoveree il rispetto attraverso l’arte e la. Presentatrice Paola Saluzzi Lasarà condotta dalla nota giornalista e conduttrice televisiva Paola Saluzzi, e vedrà la partecipazione straordinaria di Simona Atzori. Artista e ballerina di fama internazionale, Atzori è conosciuta per la sua capacità di trasformare la sua disabilità in una fonte di ispirazione e talento. Nata senza braccia, ha conquistato il pubblico con le sue opere pittoriche e le sue esibizioni di, dimostrando che la passione e la determinazione possono superare qualsiasi barriera.

