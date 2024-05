Gran Bretagna - il premier Sunak convoca le elezioni per il 4 luglio I Laburisti puntano al governo dopo 14 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Poco più di un mese per prepararsi al voto dal quale nascerà il nuovobritco.settimane di attesa, indugi e mezze indicazioni, il primo ministro Rishicerchia il 4sul calendario come data per chiamare alle urne i cittadini del Regno. I sondaggi,ben 14di dominio Tory, parlano di un successo netto da parte deiguidati dal loro leader Keir Starmer che nei giorni scorsi ha già presentato i punti principali sui quali si concentrerà la sua campagna elettorale. Ilconservatore ha avviato le procedure per lo scioglimento della Camera dei Comuni, indicando la data del 4per lepolitiche. Una mossa che anticipa di circa sei mesi la scadenza naturale del mandato che avrebbe permesso all’inquilino di Downing Street di rimanere in carica fino a metà dicembre. Maaveva già fatto capire a inizio anno che il voto sarebbe stato anticipato: “La mia ipotesi di lavoro è che avremo lenella seconda metà di quest’anno e nel frattempo ho molte cose su cui voglio andare avanti”, aveva detto.