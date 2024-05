Graduatorie GPS 2024 | in prima fascia i 24 punti in più per concorso o percorso 30 CFU vanno richiesti - non sono attribuiti d’ufficio Come si procede GUIDA

(Di mercoledì 22 maggio 2024)GPS/26:richiedere il nuovo punteggio aggiuntivo della TAB A/3 per la scuola secondaria primo e secondo grado? Si tratta di 24(ma anche altri punteggi)ad alcuni percorsi o abilitazioni. L'articolo .

Al direttore di Radiouno Pionati il Premio Marta per il giornalismo - Al direttore di Radiouno Pionati il Premio Marta per il giornalismo - “Dopo essere stato per vent’anni il volto di punta dell'informazione politica del TG 1, conferma anche nel ruolo di direttore dei GR e di Radiouno grande equilibrio, rispetto del pluralismo e capacità ... adnkronos

Graduatorie GPS 2024: 24 punti al concorso ordinario, straordinario e abilitazioni da 30 e 60 CFU. Solo TAB A/3, esclusi gli ITP - Graduatorie GPS 2024: 24 punti al concorso ordinario, straordinario e abilitazioni da 30 e 60 CFU. Solo TAB A/3, esclusi gli ITP - Graduatorie GPS per il biennio 2024/26: una delle novità più significative riguarda la tabella di valutazione dei titoli A/3, ossia prima fascia per le classi di concorso A della scuola secondaria di ... orizzontescuola

GPS 2024, docenti ITP con sostegno danneggiati dalla tabella di valutazione titolo. Come ricorrere - GPS 2024, docenti ITP con sostegno danneggiati dalla tabella di valutazione titolo. Come ricorrere - Il Ministero dell’Istruzione del Merito, con ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, e pubblicata il 20 maggio, ha aperto le operazioni per l’inserimento/aggiornamento nelle graduatorie provi ... tecnicadellascuola