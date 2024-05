Graduatoria per le supplenze GPS al via le domande online – tutto quello che c’è da sapere

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dal giorno 20 maggio e fino al 10 giugno si aprono le procedure per presentare leper l’aggiornamento GPS, valide per il biennio 2024-2026. Il Ministero dell’istruzione e del merito (MIM) ha pubblicato l’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, e dunque è ufficialmente aperta la procedura per aggiornare le graduatorie provinciali per le(GPS) e delle graduatorie d’istituto. Al via l’accesso alleper l’aggiornamento gps – Foto: CanvaLesi possono presentare telematicamente, dalle ore 12:00 del 20 maggio fino alle 23:59 del 21° giorno successivo. Aggiornamento GPS 2024, eccoche c’è daIl 20 Maggio è partito ufficialmente l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per ledi 1° e 2° fascia per il personale docente ed educativo, grazie alla pubblicazione da parte del Ministero dell’Istruzione dell’Ordinanza Ministeriale, con le tabelle di valutazione dei titoli.

