Goretti | summit da Amadei Oggi il ds diventa viola

(Di mercoledì 22 maggio 2024)Robertocolorerà diil suo futuro. Nel tardo pomeriggio, il diesse dirà al patron Romanoche ha deciso di lasciare la Reggiana per volare alla Fiorentina dove farà il braccio destro del direttore sportivo Daniele Pradè. Troppo forte il richiamo della Serie A, ma soprattutto di un club prestigioso come quellostraccerà idealmente il contratto che lega il diesse alla Reggiana fino a giugno 2025 e ’benedirà’per la sua nuova avventura. Del resto tra i due c’è da sempre grande feeling. A meno di clamorosi colpi di scena, finirà così l’incontro che si svolgeràpomeriggio nell’ormai famoso chalet del patron di Immergas. Alci saranno anche Carmelo Salerno, Giuseppe Fico e Vittorio Cattani. Nessuno proverà a trattenere, che in granata ha ottenuto una promozione in Serie B e una bella salvezza.