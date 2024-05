Golf - Soudal Open 2024 | Manassero ed Edoardo Molinari tra gli otto azzurri in Belgio

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il DP World Tour diinizia la sua stagione europea e parte dal, dove dal 23 al 26 maggio si disputerà il. Al Rinkven InternationalClub di Anversa sarannogliin gara, con Matteoedche saranno accompagnati anche da Guido Migliozzi, Francesco Laporta, Andrea Pavan, Renato Paratore, Filippo Celli e Lorenzo Scalise. C’è ovviamente tanta attesa per, che in questo inizio diè tornato a vincere sul massimo circuito europei a 11 anni di distanza dall’ultima volta. Ma segnali incoraggianti sono arrivati anche da, anche lui appena qualificatosi per lo USdi giugno. A difendere il titolo sarà lo svedese Simon Forsstrom, capace di superare al fotofinish, lo scorso anno, il suo connazionale Jens Dantorp. SportFace.

