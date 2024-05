Golf - otto azzurri alla conquista del Belgio | da Manassero a Pavan

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Anversa (), 22 maggio 2024 – Il DP World Tour approda in Europa per la prima volta in stagione dopo 20 eventi tra Asia, Africa e Australia, compresi due Major negli Stati Uniti. Al Rinkven International GC di Anversa, in, è in programma dal 23 al 26 maggio il Soudal Open, primo di un ciclo di sette tornei denominato European Swing, in cui figura l’81°Open d’Italia (27-30 giugno, AdriaticClub Cervia).gliin campo: Matteoed Edoardo Molinari, che hanno appena ottenuto la qualificazione al prossimo Major (US Open, 13-16 giugno), Guido Migliozzi e Andrea, che l’hanno mancata per un colpo, Lorenzo Scalise, Francesco Laporta, Renato Paratore e Filippo Celli. Difende l’unico titolo sul circuito lo svedese Simon Forsstrom, 35enne di Bromma, ma non è tra i favoriti perché non appare in buona condizione con quattro tagli subiti nellepartecipazioni stagionali e con piazzamenti mai superiori al 21° posto.

Manassero ed Edo Molinari guidano azzurri in Belgio - Manassero ed Edo Molinari guidano azzurri in belgio - L'European Swing del DP World Tour parte dal belgio dove, dal 23 al 26 maggio, si disputerà il Soudal Open. Al Rinkven International golf Club di Anversa saranno otto gli azzurri in gara. Con Matteo ... ansa

Golf: Manassero ed Edo Molinari guidano azzurri in Belgio - golf: Manassero ed Edo Molinari guidano azzurri in belgio - L'European Swing del DP World Tour parte dal belgio dove, dal 23 al 26 maggio, si disputera' il Soudal Open. Al Rinkven International golf Club di Anversa saranno otto gli azzurri in gara. Con Matteo ... sportmediaset.mediaset

Golf: il DP World Tour riparte dal Soudal Open in Belgio con otto azzurri al via - golf: il DP World Tour riparte dal Soudal Open in belgio con otto azzurri al via - Ritorna finalmente in Europa, in quella vera, il DP World Tour 2024. Lo fa con il Soudal Open, che va in scena al Rinkven International golf Club di ... oasport