Gocce di memoria Dialogo tra generazioni

(Di mercoledì 22 maggio 2024) PONTEDERA "di" per ilintergenerazionale. Per far parlare e incontrare, raccontarsi e discutere, ragazze e ragazzi di diciassette anni e persone più mature. L’idea è stata della classe 4^ E del liceo Montale di Pontedera che ha collaborato quest’anno scolastico con l’Università del Tempo Libero di Pontedera, dando vita a un progetto di grande valore educativo e sociale. "Gli studenti hanno intervistato numerosi ’diversamente giovani’ – si legge in una nota del liceo diretto dalla professoressa Lucia Orsini – creando unintergenerazionale che ha messo in luce temi fondamentali come la scuola, le relazioni e le possibili traiettorie di vita. Da questo arricchente scambio di esperienze e visioni è nato il documentario intitolato, appunto, ’di’ della durata di circa quaranta minuti. Il filmato racconta l’incontro tra le, mettendo in risalto il valore dellastorica e l’importanza di uncontinuo tra giovani e anziani".