Gli studenti della scuola Parentucelli Arzelà a lezione di imprenditoria

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Sarzana (La Spezia) 22 maggio 2024 - La classe 4 F del corso di agraria dell’istituto superiore sarzanese “” parteciperà alla due giorni di “Impresa in azione”c il programma di educazionele per glidai 16 ai 19 anni degli ultimi tre anni delle scuole superiori in programma giovedì 23 e venerdì 24 a Parma. Il progetto “Impresa in azione” offre un’esperienza a stretto contatto con le aziende e il mondo esterno alla. Le classi partecipanti costituiscono delle mini-imprese a scopo formativo e ne curano la gestione, dal concept di un’idea al suo lancio sul mercato. La metodologia di apprendimento, che segue logiche di learning-by-doing, è in grado di appassionare e coinvolgere attivamente tutti i partecipanti che sviluppano un set di competenze tecniche e trasversali – tipiche dell’autolità - fondamentali per la loro carriera lavorativa futura.