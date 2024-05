Gli orti sociali restano senza acqua Per due settimane piante a secco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Montemurlo (Prato), 22 maggio 2024 –. Rubinetti ada circa dueche stanno mandando su tutte le furie gli assegnatari. Il motivo non è chiaro, probabilmente un guasto o un mal funzionamento del sistema, fatto sta che l’non esce e lenon possono essere irrigate. Le segnalazioni che sono state inviate all’amministrazione non hanno avuto risposta, per buona pace degli agricoltori provetti costretti ad arrangiarsi con mezzi di fortuna. “Il Comune di Montemurlo agliha tolto l’già da 15 giorni, praticamente ha fatto l’inaugurazione del vialetto e poi i rubinetti sono rimasti a. Abbiamo inviato delle segnalazioni, ma non abbiamo avuto nessuna risposta", dice Daniela. Il Comune di Montemurlo offre la possibilità di coltivare un orto sociale a residenti over 60 pensionati.