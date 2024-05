Gli Eugenio in Via di Gioia tornano live - 5 date per l’estate 2024

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Gliin Via diannunciano cinque concerti perche avranno scalette diverse, ecco le“Ma se invece andassimo ad un concerto a…?”. Gliin Via disono entrati nel roster di Magellano Concerti e sono pronti al loro ritornocon 5che non sono un tour ma, come raccontano loro, sono «un concerto unico. Cinque volte diverso. Un insieme di momenti irripetibili creati in relazione al luogo, alle persone, agli imprevisti, alla vita. Le canzoni riarrangiate per l’occasione assumono nuove vesti o si riempiono di significato con il coinvolgimento del pubblico. In pratica come stare in una piazza tra scienziati, cuochi, studenti, ballerini con un impianto per amplificare le emozioni di tutti». 5 concerti in cui non mancheranno sudore, strobo, limonate nostalgiche e gintonic annacquati, giochi, buona compagnia e profumo di mare, cibi locali, bevande dissetanti e canzoni a squarciagola, momenti di relax, verde pubblico e tiramisù caserecci.

