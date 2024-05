Gli Agronomi irpini celebrano la giornata mondiale della biodiversità

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“L’agricoltura ha un ruolo chiave nella difesae le tecniche sostenibili di agricoltura dall’integrato certificato al biologico, la gestione del territorio agrario, forestale ed urbano, la ricerca applicata e la consulenzaca e forestale sono gli strumenti utili per preservare il pianeta e contrastare il fenomeno dei cambiamenti climatici”. L’Ordine dei Dottorie Dottori Forestaliprovincia di Avellino, guidato dal presidente Francesco Castelluccio, aderisce allache si celebra il 22 maggio. “La figura del dottore agronomo e del dottore forestale assume un ruolo determinante, in quanto con le conoscenze e la consulenza messa in campo guidano correttamente le attività agricole ed antropiche in generale, verso il raggiungimento degli ambiziosi obiettivitransizione verde esostenibilità ambientale”, spiegano gli