Glen Powell sarà il nuovo Warren Beatty nel remake de Il paradiso può attendere - Il classico del 1978 con Warren Beatty si prepara ad avere nuova vita presso Paramount grazie all'arrivo della star di Top Gun: Maverick glen powell. movieplayer

Glen Powell parla di come affronterà Top Gun 3 dopo l'esperienza con The Blue Angels - glen powell ha parlato di recente di come affronterà Top Gun 3 dopo l'esperienza con The Blue Angels, il documentario ... badtaste

DC, James Gunn tranquillizza i fan su Booster Gold: 'Ci stiamo lavorando' - Il filmmaker ha spiegato come la realizzazione della serie sia ancora in programma, per quanto lontana dalla sua fase cruciale. serial.everyeye