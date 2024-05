Giuseppe Gazerro in radio dal 24 maggio How can you see the sun

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Da venerdì 24è disponibile il nuovo singolo di“How can you see the sun”, un brano autobiografico e cantautorale che nasce in seguito a una serie di riflessioni fatte dall’autore sulla sua adolescenza e sulla caducità dei ricordi che ad essa si accompagnano. Andiamo a saperne di più. “How can you see the sun” è il nuovo singolo diDa venerdì 242024 sarà disponibile in rotazionefonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “How can you see the sun”, il nuovo singolo die la Resistenza Acustica. Come nasce “How can you see the sun”? “How can you see the sun” è un brano che nasce in seguito a una serie di riflessioni fatte dall’autore sulla sua adolescenza. Come pure sulla caducità dei ricordi che ad essa si accompagnano. Il pezzo fa parte del repertorio più strettamente cantautorale dell’artista; oltre al testo autobiografico e personale è stato costruito su un riff deciso e incalzante ma senza spigoli, con le caratteristiche melodiche tipiche delle ballate d’autore.

