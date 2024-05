Giudice Sportivo - espulso con la Torres | multa e squalifica per Carli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

L'espulsione rimediata contro laha comportato unadi 500€ e unafino al 27 maggio per Marcello, direttore tecnico del Benevento con queste motivazioni da parte del: "per avere, al 17° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione; successivamente si recava negli spogliatoi per scusarsi dell'accaduto con l'Arbitro". Ammenda di 200€ anche alla"per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 30° minuto del primo tempo, due bicchieri di plastica pieni di liquido sul recinto di gioco nelle immediate vicinanze della postazione di un fotografo".