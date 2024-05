Giro - Pellizzari vola sul Monte Pana Pogacar gli regala la maglia rosa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) In termini tecnico-statistici è l’ennesimo podio della verdissima carriera professionistica del camerte Giulio, ma è il più importante per il più giovane corridore deld’Italia 2024. In chiave emozionale, promozionale e di visibilità, hanno un’elevatissima valenza la fuga ammirata anche in televisione, il sorpasso nei confronti dell’icona bi-mondiale Alaphilippe che è stato mattatore a Fano, l’assolo sul, l’argento finale dopo 16” alle spalle dicolto allo sprint su Martinez. Nell’immediato dopocorsa della sedicesima tappa deld’Italia, a Santa Cristina in Val Gardena,ha chiesto gli occhiali allo sloveno, per ricordo, questi si è tolto e gli ha dato anche la, porgendogliela e poi abbracciandolo. Le immagini fanno ildel mondo (Tuttobiciweb: “e l’abbraccio tra due giganti”).