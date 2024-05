Giro, il tappone dolomitico sorride a Steinhauser. Pogacar stacca tutti - giro, il tappone dolomitico sorride a Steinhauser. Pogacar stacca tutti - Dopo il caos di ieri, impresa di altri tempi del 22enne tedesco che vince la sua prima gara da professionista proprio sulle Dolomiti. Nel finale nuovo attacco della maglia rosa, che stacca ulteriormen ... ilgiornale

GIRO D'ITALIA. STEINHAUSER "KAISER" DEL BROCON, 2° POGACAR E 3° TIBERI - giro D'ITALIA. STEINHAUSER "KAISER" DEL BROCON, 2° POGACAR E 3° TIBERI - Lo zio Jan Ullrich ha vinto tappe in linea a Tour e Vuelta, ma mai al giro d'Italia. Il 22 maggio 2024 Georg Steinhauser ... ripreso l'eritreo della Lidl Trek, staccati Davide Piganzoli (Polti Kometa) ... tuttobiciweb

Ordine d’arrivo Giro d’Italia 2024, diciassettesima tappa: Georg Steinhauser vince in solitaria, terzo Antonio Tiberi - Ordine d’arrivo giro d’Italia 2024, diciassettesima tappa: Georg Steinhauser vince in solitaria, terzo Antonio Tiberi - La diciassettesima tappa, la quindicesima in linea, dell'edizione numero 107 del giro d'Italia di ciclismo su strada, con partenza da Selva di Val Gardena ... oasport