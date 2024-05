Giro d' Italia - tappa a Steinhauser

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 22 maggio 2024) 17.22 Il tedesco Georgesi aggiudica la 17.madel,Selva Val gardena-Passo Brocon, 159km. Il tedesco sceglie il momento giusto e parte con un ritmo vincente. Pogacar, secondo, allunga ancora in maglia rosa. Condizioni climatiche ancora una volta difficili per la pioggia. Gruppetti di corridori cercano di scappare in fuga ma ogni tentativo viene fronteggiato e assorbito dal gruppo. Ma non Georgeche resiste da solo e arriva al traguardo con 1'23" su Pogacar.