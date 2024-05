Giro d' Italia - l’esperimento riuscito di Georg Steinhauser

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ild’si può raccontare in tanti modi, qui si è deciso di seguire la fatica dei corridori al metro, una parola a chilometro. La diciassettesima tappa, la Selva di Val Gardena-Passo Brocon, 159 chilometri, in 159 parole.ha lo sguardo del birbante, le gambe affusolate come guglie dolomitiche e la schiena a virgola di chi ha qualche centimetro di troppo per una bicicletta. Ha soprattutto la faccia tosta per fregarsene di quello che è stato e la convinzione di non aver sbagliato davvero, che i calcoli erano giusti nonostanteavesse dato esito negativo. Verso il Mottolino aveva provato la mattata solitaria, non aveva tenuto conto delle variabili Pogacar e Quintana. Ha riproposto i calcoli verso il Passo Brocon. Questa volta il risultato era quello immaginato: vittoria. E' un ottimista