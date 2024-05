Giro d’Italia - da Autostrade app per stato traffico nelle prossime 3 tappe

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 22 maggio 2024) (Adnkronos) – Nel corso dellevenete e friulane del, previste giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 maggio, CAV-Concessioni Autostradali Venete monitorerà costantemente, insieme agli altri gestori locali della viabilità, lodele le possibili criticità rilevate sulla rete autostradale a Nordest e sulle principali arterie urbane. Le informazioni saranno rese pubblicamente fruibili attraverso una web app, consultabile all’indirizzo https://infomobility.moovamobilityconnect.it. Sarà dunque possibile informarsi in tempo reale sulla situazione della viabilità, dele della chiusura delle stradetre giornate clou del passaggio della carovana rosa a Nordest: giovedì 23 per la tappa Fiera di Primiero-Padova, venerdì 24 per la Mortegliano-Sappada e sabato 25 per la Alpago-Bassano del Grappa. L’attività, condotta ordinariamente da CAV in ambito autostradale e già sperimentata fuori competenze in occasione di grandi eventi sportivi, come la recente Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile a Cortina, è resa possibile dalla piattaforma informatica Moova, sviluppata dal partner tecnologico Almaviva: in essa confluiranno tutti i dati provenienti dai vari gestori, riuniti per l’occasione in una control room allestista presso la sede di CAV a Mestre.