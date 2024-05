Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi Selva di Val Gardena-Passo del Brocon | altimetri - percor -o, or -ri, tv Ennesimo show di Pogacar?

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Non c’è tempo per rifiatare al: ancora salite per la diciassettesima. Si parte dadi Vale si arriva in vetta aldel Broncon, ennesima sfida tra gli scalatori. Andiamo a scoprire nel dettaglio questa frazione conso,a, programma e favoriti.SO 159 chilometri e 4200 metri di dislivello. Subito dopo il via e si scalerà immediatamente ilSella (8,9 km al 7.4%), che presenta delle prime rampe con picchi all’11% e un tratto centrale all’8% costante, prima di lasciare respiro negli ultimi chilometri. Dallo scollinamento lunga discesa che attraversa tutta la Val di Fassa, fino ad arrivare a Predazzo dove si tornerà a salire verso ilRolle. Sono 20 chilometri di salita con la pendenza media del 4.8%, ma è una salita a scalini con lunghi tratti in doppia cifra sia all’inizio sia verso la cima.

