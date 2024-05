Giro d’Italia 2024 - tappa 18 per velocisti Milan e Dainese tra i favoriti Gli orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Passo Brocon, 22 maggio- Si entra nel vivo dell’ultima settimana del, ma prima delle due tappe di montagna tra Sappada e Monte Grappa ci sarà una chance per i. La Fiera di Primiero-Padova presenterà un arrivo in volata di gruppo e i big della generale potranno ‘rifiatare’ prima delle ultime fatiche del fine settimana. A Passo Brocon non è successo granché, Pogacar col minimo sforzo ha staccato gli altri ma non ha voluto vincere la, successo di Steinhauser, mentre l’unico a pagare ritardo sostanzioso è stato Ben O’Connor. L’australiano è ancora quarto in classifica a 9’47” da Pogacar, ma è stato avvicinato da Tiberi che lo insegue in quinta piazza con 10’29” di ritardo. Invariate le posizioni del podio con Pogacar cha un margine rassicurante di 7’42” su Martinez e 8’04” su Thomas. Per i duelli in montagna se ne riparlerà tra venerdì e sabato.