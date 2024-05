Giro d’Italia 2024 - Steinhauser conquista la tappa del Passo del Brocon | è la prima vittoria da professionista

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Georgdel team EF Education-EasyPost si aggiudica oggi la diciassettesimadel, la Selva di Valgardena-del, 159 km e 4200 metri dislivello. Arrivo in solitaria per il ventiduenne tedesco, alla suada. La maglia Rosa Tadej Pocagar, in totale controllo della situazione, arriva secondo e mantiene saldamente il comando della classifica generale. Lo sloveno stacca i principali concorrenti, si alza sui pedali ai -2,3 km e vola via aumentando ancora il vantaggio sugli uomini di classifica. Terzo all’arrivo un ottimo Antonio Tiberi, rivelazione italiana del. Seguono Geraint Thomas e Dani Martinez. “E’ incredibile. Ci avevo già provato nell’ottavae domenica, a Livigno, dove avevo raccolto un terzo posto che sapeva di. Oggi ho detto a me stesso che ce l’avrei potuta fare ed è successo”, dice, subito dopo l’arrivo.