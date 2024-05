Giro d’Italia 2024 - Steinhauser anticipa il gruppo sul Brocon Pogacar stacca tutt - 3° un Tiberi rampante

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Questa volta Tadejha deciso di limitarsi e di lasciare spazio alla fuga: arriva un coraggioso in vetta al Passonella diciassettesima tappa del. Un successo meritatissimo per Georg(EF Education – EasyPost): il tedesco classe 2001 trova la prima vittoria della carriera nella Corsa Rosa, di qualità unica. Giornata veramente senza tregue per i corridori, sin dal chilometro zero. Scatti e controscatti sul primo GPM di giornata, il Passo Sella, nuova Cima Coppi della corsa, sul quale è riuscito a scollinare davanti Giulio Pellizzari. Successivamente al giovane azzurro della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè si sono aggregati Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck), Attila Valter (Team Visma Lease a Bike), Davide Ballerini (Astana Qazaqstan Team), Georg(EF Education – EasyPost), Marco Frigo (Israel – Premier Tech), Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl – Trek), Nairo Quintana (Movistar Team), Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) e Damiano Caruso (Bahrain – Victorious).