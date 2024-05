Giro d’Italia 2024 - Pogacar | Sabato sul Monte Grappa mi aspetto tanti miei connazionali

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “Sono contento che abbia vinto Steinhauser. Ha fatto una grande tappa, entrando in entrambe le fughe. Domani sarà una giornata più tranquilla, per velocisti e speriamo che Molano abbia più fortuna. Poi venerdì una frazione adatta alle fughe eil, una tappa con una salita iconica, vicina al confine con la Slovenia. Mie sarebbe bello vincere davanti a loro per la quinta volta con la Maglia Rosa addosso“. Queste le parole della maglia rosa del, lo sloveno Tadejdopo la 17esima tappa di oggi, la Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Gröden – Passo del Brocon di 159 km, che ha visto la vittoria proprio del tedesco figlio d’arte della EF Education EasyPost. SportFace.