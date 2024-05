Giro d’Italia 2024 - pagelle diciassettesima tappa | brilla la stella di Steinhause - Pogacar c’è sempre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Luci dei riflettori puntate su Georgr, che ha vinto ladel, la Selva di Val Gardena – Passo del Brocon di 159 chilometri, ed ha ottenuto la prima vittoria da professionista. Successo per nulla banale per il tedesco, protagonista di una splendida azione di circa un’ora, in cui in solitaria ha percorso gli ultimi 30 km ed ha tagliato il traguardo con un sorriso eloquente. Sul podio due protagonisti delcome Tadeje Antonio Tiberi, mentre mastica amaro Ben O’Connor, che ha avuto la peggio quest’oggi, seppur senza ripercussioni particolari in ottica classifica generale. Di seguito le. GEORGR, voto 10: a partire da oggi, il 22enne tedesco non è solo più il nipote di Ullrich, ma anche il vincitore di unadel. Successo ampiamente meritato per un corridore che aveva già sognato di vincere al Mottolino e che oggi si è tolto la soddisfazione con una prova maiuscola, sugellata da un finale da applausi.