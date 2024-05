Giro d’Italia 2024 - le classifiche generali maglia per maglia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ledel, in programma dal 4 al 26 maggio con tre settimane di corsa che promettono spettacolo. L'edizione numero 107 sarà ovviamente incentrata sulla lotta per larosa, ma attenzione anche alle altree le relative maglie. I corridori infatti si daranno battaglia per la classifica a punti dellaciclamino, per i GPM (gran premi della montagna) che assegneranno laazzurra di miglior scalatore e per labianca di miglior giovane. Di seguito Sportface.it vi aggiornerà giorno dopo giorno sulla situazione in tempo reale delle varie: IL CALENDARIO COMPLETO TELECRONISTI E COMMENTATORI MONTEPREMI E PRIZE MONEY L'ALBO D'ORO DEL VENTUNESIMO SECOLO LE TAPPE E LE SALITE CHIAVE DELTUTTI GLI ORARI DI TUTTE LE TAPPE LA START LIST E I FAVORITI, CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA Tadej Pogacar (UAE Emirates) in 63h31'18" Geraint Thomas (Team Ineos Grenadiers) +7'42" Daniel Felipe Martinez (Bora Hansgrohe) +8'04" Ben O'Connor (Decathlon AG2R) +9'47" Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) +10'29" Thymen Arensman (Team Ineos Grenadiers) +11'29" Romain Bardet (Team DSM-Firmenich Postnl) +12'18" Einer Rubio (Movistar Team) + 13'33" Filippo Zana (Team Jayco-Alula) +13'52" Jan Hirt (Soudal Quick Step) +14'44" CLASSIFICA A PUNTI –CICLAMINO Jonathan Milan (Lidl-Trek) 284 punti Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) 175 Julian Alaphilippe (Soudal Quick Step) 113 CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE –AZZURRA Tadej Pogacar (UAE Emirates) 230 punti Giulio Pellizzari (VF Group-Bardiani CSF – Faizané) 148 Georg Steinhauser (EF Education – Easypost) 130 CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE –BIANCA Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) 63h41'47" Thymen Arsensman (Team Ineos Grenadiers) +0'41" Filippo Zana (Team Jayco-Alula) +3'23"