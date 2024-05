Giro d’Italia 2024 | la prima volta di Georg

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il tedescoSteinhauser (EF Education Easypost) ha vinto con un’azione solitaria la diciassettesima tappa del 107°, una cavalcata montana di 159 chilometri da Selva di Val Gardena in Alto Adige al Passo Brocon in Trentino. Il ventiduenne nipote di Jan Ullrich ha conquistato il primo successo tra i professionisti precedendo di 1’24” la maglia rosa Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e di 1’41” l’italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious). Ci sono state piccole variazioni in classifica generale con il fuoriclasse di Komenda che ora può vantare 7’42” sul secondo, il colombiano Daniel Martinez (Bora Hansgrohe), con il gallese Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), terzo a 8’04”. Tiberi, approfittando d’una piccola crisi dell’australiano Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) ha recuperato 42” sul rivale. Il ciociaro, quinto in graduatoria a 10’29” dalla maglia rosa, dista ora solo 42” dal canguro, quarto a 9’47”.