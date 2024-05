Giro d’Italia 2024 | il borsino della tappa di oggi Salita uguale Pogacar - se la fuga non va in porto

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Altro arrivo inal. Sarà di nuovo tanta, tantissimain Selva di Val Gardena-Passo del Brocon, in una giornata che può vedere altri stravolgimenti in classifica generale. Almeno dal secondo posto in poi. Poiché la strada sale e il favorito è solo uno: Tadej. Anche ieri la maglia rosa ha dimostrato di avere una o due marce in più rispetto a tutti gli altri uomini di classifica. Se soltanto lo volesse, andrebbe a vincere anche questa frazione e tra gli ‘umani’ non sembrano esserci atleti in grado di contrastarlo. Chi è apparso con un’ottima gamba ieri è Daniel Martinez (Bora-Hansgrohe), che diventa a tutti gli effetti il secondo favorito. Alle loro spalle tutti gli altri. Belle sensazioni da Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), mentre Thymen Arensman, Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers) e Ben O’Connor sono apparsi affaticati, forse condizionati anche dal maltempo.

