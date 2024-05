Giro d’Italia 2024 - Georg Steinhauser | È qualcosa di incredibile Sapevo di avere buone gambe

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Vittoria di grande prestigio per. Il giovane tedesco realizza una piccola impresa vincendo con un attacco da lontano la diciassettesima tappa del. Una frazione decisamente sui generis, con il Team dsm-firmenich PostNL a chiudere su tutte le fughe e ritrovatosi all’arrivo con un pugno di mosche in mano. Alla fine a sorridere è l’EF Education – EasyPost, che dopo una Corsa Rosa interpretata tutta all’attacco riesce a trovare finalmente il primo successo di giornata. Il giovane spilungone tedesco, alto 189 centimetri e non con un fisico da scalatore puro, aveva già dimostrato di andare parecchio forte in salita, con il terzo posto nella tappa regina sul Mottolino. Quella di oggi è la prima vittoria in carriera tra i professionisti per il classe 2001, figlio d’arte di cui si parla un gran bene. Azione da lontano andata in porto per, partito a più di cinquantacinque chilometri dall’arrivo, dopo una prima parte di giornata con poca logica.