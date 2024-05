Giro d’Italia 2024 - classifiche aggiornate dopo diciassettesima tappa | Pogacar incrementa il vantaggio

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Leladel, la Selva di Val Gardena – Passo del Brocon di 159 chilometri. Anche quando non vince, Tadejriesce a fare la differenza. La maglia rosa ha guadagnato altri 18 secondi sui rivali nella generale,ndo così il proprio già mostruoso. Da segnalare inoltre la seconda posizione di Giulio Pellizzari nella classifica scalatori. Ecco le. ORDINE DI ARRIVO, CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA Tadej(UAE Emirates) in 63h31’18” Geraint Thomas (Team Ineos Grenadiers) +7’42” Daniel Felipe Martinez (Bora Hansgrohe) +8’04” Ben O’Connor (Decathlon AG2R) +9’47” Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) +10’29” Thymen Arensman (Team Ineos Grenadiers) +11’29” Romain Bardet (Team DSM-Firmenich Postnl) +12’18” Einer Rubio (Movistar Team) + 13’33” Filippo Zana (Team Jayco-Alula) +13’52” Jan Hirt (Soudal Quick Step) +14’44” CLASSIFICA A PUNTI – MAGLIA CICLAMINO Jonathan Milan (Lidl-Trek) 284 punti Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) 175 Julian Alaphilippe (Soudal Quick Step) 113 CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE – MAGLIA AZZURRA Tadej(UAE Emirates) 230 punti Giulio Pellizzari (VF Group-Bardiani CSF – Faizané) 148 Georg Steinhauser (EF Education – Easypost) 130 CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE – MAGLIA BIANCA Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) 63h41’47” Thymen Arsensman (Team Ineos Grenadiers) +0’41” Filippo Zana (Team Jayco-Alula) +3’23” SportFace.

