Giro d’Italia 2024 - classifica e ordine d’arrivo diciassettesima tappa | prima vittoria in carriera per Steinhauser

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Lae l’di arrivo delladel, la Selva di Val Gardena – Passo del Brocon di 159 chilometri. Primo successo inper Georg, che stacca tutti a circa 30 km dall’arrivo e con personalità e coraggio conquista meritatamente il successo, tagliando il traguardo in solitaria e con un sorriso a trentadue denti. Alle sue spalle il solito Tadej Pogacar, che quasi senza volerlo lascia sul posto i corridori in lotta con lui per la generale e festeggia un altro podio. Terzo posto infine per Antonio Tiberi, che firma l’undicesimo podio italiano in quest’edizione del, mentre chi ha la peggio è Ben O’Connor, che pur recuperando nel finale accusa un ritardo di circa 50 secondi dal gruppetto di Martinez. Nel complesso,non particolarmente entusiasmante, caratterizzata da tanto freddo e pioggia, con una fuga di nove corridori ripresa all’incirca ai -60 e poi una seconda fuga cone Ghebreigzabhier.