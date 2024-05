Giro d’Italia 2024 - Ben O’Connor | Ho difficoltà a respirar - sto lottando contro qualcosa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Benha vissuto sicuramente la giornata più difficile del suo. L’australiano ha rischiato il crollo sulla salita del Passo Brocon, terminando a due minuti e mezzo dal vincitore e perdendo ben quaranta secondi dai diretti rivali della classifica generale, i vari Thomas, Martinez e Tiberi. Il corridore della Decathlon AG2R La Mondiale Team è andato in crisi con l’aumentare dell’andatura della Ineos e non è riuscito a tenere le ruote degli uomini di classifica, spinti poi dall’attacco prima di Martinez e poi di un Tiberi che ha capito subito della giornata no dell’australiano.è apparso in grandissimaall’arrivo: “Oggi è stata una giornata davvero difficile. Soprattutto a causa del tempo. Anche le discese erano tutte piuttosto difficili, quindi non si poteva riposare in nessun punto. Poi, sull’ultima salita, le cose sono andate subito male.