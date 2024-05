Giro d’Italia 2024 - Antonio Tiberi continua a crescere | rafforzata la maglia bianca e 4° posto più vicino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Terzo oggi, quinto in classifica generale, margine sul primo degli inseguitori (anche il primo dei rivali per la) incrementato, margine dal quartoin graduatoria (Ben O’Connor) diminuito. Meglio di così la diciassettesima tappacon arrivo sul Passo Brocon pernon poteva andare. L’azzurro è sempre stato attentissimo assieme alla squadra nelle prime posizioni del plotone, non ha lasciato nulla al caso ed ha dimostrato una condizione eccellente nonostante le fatiche di questa Corsa Rosa intensissima. Se prima del giorno di riposo c’era il rischio che potesse crollare, adesso addirittura sembra che la forma sia in crescendo. Le sue parole nel dopo gara dicono tutto: “Per essere la terza settimana devo dire che mi sento bene, per fortuna sembra che stia andando come avevo immaginato, nei Grandi Giri nella terza settimana mi sono sentito sempre bene.