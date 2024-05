Giro di fatture false in una ditta di trasporto merci - perquisizioni anche a Benevento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’indagine che ha portato all’arresto di 4 persone per i reati di, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e trasferimento fraudolento di valori, da parte della Guardia di Finanza di Rimini, si riferisce agli anni tra il 2018 e il 2021. Oltre agli arresti sono state eseguite 44a Venezia, Ferrara, Forlì, Roma, Chieti, L’Aquila,, Caserta, Napoli, Salerno e Messina. Oltre al sequestro preventivo di 5 aziende e di oltre 2 milioni di euro, la puntuale ricostruzione effettuata dalle Fiamme Gialle riminesi, ha permesso di accertare che una società con sede nella provincia di Rimini, amministrata di fatto da un imprenditore gravato da precedenti penali e carichi pendenti per reati tributari, operante nel settore deldisu strada e como all’ingrosso di materiali da costruzione, negli anni d’imposta dal 2018 al 2021 avrebbe annotato in dichiarazione elementi passivi fittizi derivanti dall’utilizzo diper operazioni oggettivamente inesistenti.