Girelle al cioccolata | una dolce coccola per il palato

(Di mercoledì 22 maggio 2024)al: unfacile e veloce da preparare in casa, e da degustare incompagnia Chi non ama il profumo di unappena sfornato che riempie la casa di un aroma irresistibile? Leconfatte in casa rappresentano una delle delizie più amate, capaci di conquistare grandi e piccini con il loro cuore morbido e goloso. Prepararle è più semplice di quanto si pensi e il risultato è sempre garantito: soffici, fragranti e con un ripieno di cioccolato che si scioglie in bocca. Vediamo insieme come realizzarle. Ingredienti: Per l’impasto: 500 g di farina tipo 00 200 ml di latte tiepido 100 g di zucchero 1 uovo 50 g di burro fuso 25 g di lievito di birra fresco 1 pizzico di sale Per il ripieno: 200 g di cioccolato fondente (o cioccolato al latte, secondo i gusti) 50 g di burro Per la spennellatura: 1 tuorlo d’uovo 2 cucchiai di latte Procedimento Sciogli il lievito di birra nel latte tiepido insieme a un cucchiaino di zucchero.

