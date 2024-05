Giovanni trovato morto dentro la sua macchina | ritrovamento shock

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nella mattinata di oggi, mercoledì 22 maggio, la cittadina di Qualiano è stata scossa da una macabra scoperta. Il cadavere diDi Gennaro, un 41enne molto conosciuto in città, è stato rinvenuto all’interno della sua automobile, una Fiat Panda, parcheggiata in via Benedetto Croce. Ildel corpo è avvenuto nelle prime ore del mattino.Di Gennaro, ex pizzaiolo che recentemente aveva cambiato mestiere, è statosenza vita all’interno del veicolo. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per cercare di determinare le cause della morte. Dormiva nell’auto, mistero su ciò che è accaduto Dai primi accertamenti, sembra che Di Gennaro dormisse occasionalmente all’interno della sua auto. Un esame preliminare del cadavere non ha rivelato segni evidenti di violenza. Tuttavia, per fare maggiore chiarezza, il magistrato di turno si è recato sul luogo del, e la Procura di Napoli Nord ha aperto un’inchiesta.