Giovani e lavoro Corsi di formazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Data engineer, sistemista e analista cybersecurity, sviluppatore Java, sviluppatore Salesforce, operatore macchine a controllo numerico, addetto alle vendite, specialista hospitality e food&beverage. Queste le figure professionali sulle quali punta Intesa Sanpaolo, che ha lanciato il programma "" con l’obiettivo di formare nel triennio 2022-2025 tremilae supportare il loro accesso al mercato del. Isono gratuiti e rivolti ai ragazzi tra i 18 e i 29 anni che cercano un’occupazione. La durata è tra le tre e le 14 settimane, utili ad acquisire le conoscenze più ricercate sul mercato. Il percorso infatti si concentra anche sulle soft skill, quali il team working, il problem solving o le tecniche di relazione, indispensabili per affrontare con maggior consapevolezza i colloqui con le aziende che ricercano queste figure professionali.

