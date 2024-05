Giorgio Chiellini prepara il ritorno in bianconero - ecco cosa farà

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dopo l'esperienza da vice direttore sportivo al Los Angeles FC, l'ex difensore è pronto per un posto da dirigente

Juventus, clamorosa: arriva il ritorno di Chiellini con Thiago Motta - Come giorgio chiellini, ex difensore della Juventus, potrebbe tornare al club in un ruolo dirigenziale, affiancando Thiago Motta. giorgio chiellini, l'ex roccia della difesa della Juventus, è pronto a ... newsmondo

Città della Scienza e Latte Berna celebrano l’importanza di una corretta alimentazione e i benefici del consumo di latte - Città della Scienza e Latte Berna celebrano l’importanza di una corretta alimentazione e i benefici del consumo di latte - Sempre il 1° giugno, in collaborazione con il gruppo Lactalis Italia e Insuperabili – società sportiva fondata da giorgio chiellini che promuove il calcio per persone con disabilità verrà organizzata ... latorre1905

Basket femminile - Under 13. Altopascio vince la "Conference» - Basket femminile - Under 13. Altopascio vince la "Conference» - Gli incoraggiamenti di giorgio chiellini hanno portato bene alle ragazzine dell’Under 13 del Nuovo Basket Altopascio che sono diventate campionesse di "Conference" (il campionato è strutturato come la ... lanazione